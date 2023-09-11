Леброн, Каррі, Дюрент і Грін готові взяти участь в Олімпійських іграх-2024

Джерело - the Athletic.

Легендарні баскетболісти НБА Леброн Джеймс, Ентоні Девіс (обидва - Лос-Анджелес Лейкерс), Стефен Каррі, Дреймонд Грін (обидва - Голден Стейт Ворріорз), Кевін Дюрент (Даллас Маверікс) і Джейсоном Тейтумом (Бостон Селтікс) дали принципову згоду на участь в баскетбольному турнірі Олімпійських ігор-2024, що відбудуться в Парижі.

Про це повідомляє оглядач the Athletic, провідний американський інсайдер Шемс Чаранія.

За інформацією журналіста, Леброн Джеймс особисто спілкувався з вищезгаданими баскетболістами - усі вони готові увійти до складу збірної США.

Також американську команду готові підсилити Деміан Ліллард (Портленд Трейл Блейзерс), Девін Букер (Фінікс Санс), Де'Арон Фокс (Сакраменто Кінгз) і Кайрі Ірвінг (Даллас Маверікс).

Зназначимо, Джеймс і Грін - дворазові олімпійські чемпіони, Дюрент - триразовий. Для чотириразового чемпіона НБА Стефена Каррі Олімпіада в Парижі може стати першою в кар'єрі.

Збірна США тріумфувала на 4 останніх Олімпійських іграх, проте провалилася на двох останніх чемпіонатах світу. Готуватиме збірну до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).