Мюррей пропустить чемпіонат світу з баскетболу

Розігруючий Денвера не зіграє на ЧС-2023

Джерело - Basket News.

Розігруючий Денвера та збірної Канади Джамал Мюррей пропустить чемпіонат світу-2023 з баскетболу.

Про це повідомляє Basket News.

"Коли я прийшов у тренувальний табір, я хотів побачити, як моє тіло відреагує після довгого й напруженого сезону, і чи зможу я фізично виступати на найвищому рівні, необхідному для чемпіонату світу.

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Після консультації з медичним персоналом і командою стало зрозуміло, що потрібне додаткове відновлення. Я прийняв важке рішення не брати участі в турнірі. Я все ще мрію представляти Канаду на Олімпійських іграх, і я буду підтримувати команди на кожному кроці до їхньої мети", - сказав Мюррей.

Раніше збірна Франції втратила одного з найкращих гравців перед стартом чемпіонату світу.

Чемпіонат світу з баскетболу відбуватиметься з 25 серпня до 10 вересня.

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