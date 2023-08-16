Мюррей пропустить чемпіонат світу з баскетболу

Джерело - Basket News.
Розігруючий Денвера та збірної Канади Джамал Мюррей пропустить чемпіонат світу-2023 з баскетболу.
Про це повідомляє Basket News.
"Коли я прийшов у тренувальний табір, я хотів побачити, як моє тіло відреагує після довгого й напруженого сезону, і чи зможу я фізично виступати на найвищому рівні, необхідному для чемпіонату світу.
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Після консультації з медичним персоналом і командою стало зрозуміло, що потрібне додаткове відновлення. Я прийняв важке рішення не брати участі в турнірі. Я все ще мрію представляти Канаду на Олімпійських іграх, і я буду підтримувати команди на кожному кроці до їхньої мети", - сказав Мюррей.
Раніше збірна Франції втратила одного з найкращих гравців перед стартом чемпіонату світу.
Чемпіонат світу з баскетболу відбуватиметься з 25 серпня до 10 вересня.
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