Збірна Франції втратила одного з найкращих гравців перед стартом чемпіонату світу

Центровий збірної Франції Матіас Лессорт пропустить чемпіонат світу 2023 року, щоб підготуватися до передсезонних зборів Панатінаїкоса.

Про це повідомляє інсайдер Георгіос Заккас.

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Французька федерація баскетболу стверджувала, що Лессорт приєднається до решти команди, як тільки вилікує травму гомілковостопу, через яку він не міг брати участь у тренуваннях та товариських іграх збірної. Незважаючи на те, що травма вважається легкою і не викликає занепокоєння, "Панатінаїкос" дійшов згоди з французькою федерацією та гравцем про те, що його буде виключено зі складу команди на чемпіонату світ, щоб він міг підготуватися до наступного сезону у клубі.

Франція вже залучила до тренувань Йоана Макунду з Монако. Головний тренер збірної Венсан Колле також може включити в заявку центрового Реала Венсана Пуарьє замість Лессорта.