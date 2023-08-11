Янніс не зіграє за Грецію на чемпіонаті світу-2023 з баскетболу

Лідер Мілвокі та збірної Греції Янніс Адетокумбо пропустить чемпіонат світу-2023 з баскетболу.

Про це він повідомив у Твіттері.

"Усі знають, що моя пристрасть і любов до національної збірної не змінилися і ніколи не зміняться. З моменту завершення мого сезону в НБА я довів своє тіло до межі можливостей, щоб бути тим гравцем, яким я повинен бути, щоб допомогти нашій команді досягти поставлених цілей. Але після місяців роботи та численних зустрічей з медичним персоналом стало зрозуміло, що я не готовий змагатися на тому рівні, який мені потрібен для участі в ЧС. Це був не вибір, а мій єдиний варіант, щоб повернутися до того рівня баскетболу, над яким я так багато працював у своїй кар’єрі.