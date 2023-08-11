Янніс не зіграє за Грецію на чемпіонаті світу-2023 з баскетболу

Джерело - Чемпіон.
Лідер Мілвокі та збірної Греції Янніс Адетокумбо пропустить чемпіонат світу-2023 з баскетболу.
Про це він повідомив у Твіттері.
"Усі знають, що моя пристрасть і любов до національної збірної не змінилися і ніколи не зміняться. З моменту завершення мого сезону в НБА я довів своє тіло до межі можливостей, щоб бути тим гравцем, яким я повинен бути, щоб допомогти нашій команді досягти поставлених цілей. Але після місяців роботи та численних зустрічей з медичним персоналом стало зрозуміло, що я не готовий змагатися на тому рівні, який мені потрібен для участі в ЧС. Це був не вибір, а мій єдиний варіант, щоб повернутися до того рівня баскетболу, над яким я так багато працював у своїй кар’єрі.
Адетокумбо: Аль-Хілаль, ви можете взяти мене – я виглядаю як Мбаппе
Я дуже розчарований таким результатом, але таке рішення прийняв медичний персонал. Я збираюся продовжувати наполягати на тому, щоб бути готовим до наступного разу, коли назвуть моє ім’я. Моя особиста і наша кінцева командна мета – відібратися на Олімпійські ігри 2024 року, і для мене буде честю представляти мою національну збірну наступного року", - сказав Янніс.
Everyone knows my passion and love for my National Team has and never will change. Since the conclusion of my NBA season I have been pushing my body to the limits to be the player I need to be to help our team achieve the goals we set.— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 11, 2023
But after months of work and multiple… pic.twitter.com/1uhTlfNZVE
У Янніса виникли проблеми з коліном.
Чемпіонат світу відбудеться з 25 серпня до 10 вересня. Греція зіграє в одній групі з Йорданією, США та Новою Зеландією.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!