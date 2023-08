Янніс не зіграє за Грецію на чемпіонаті світу-2023 з баскетболу

Лідер Мілвокі та збірної Греції Янніс Адетокумбо пропустить чемпіонат світу-2023 з баскетболу.

Про це він повідомив у Твіттері.

Everyone knows my passion and love for my National Team has and never will change. Since the conclusion of my NBA season I have been pushing my body to the limits to be the player I need to be to help our team achieve the goals we set.

But after months of work and multiple… pic.twitter.com/1uhTlfNZVE