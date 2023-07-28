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Панатінаїкос включився у боротьбу за Михайлюка

Святослав Михайлюк наразі перебуває у статусі вільного агента
Сьогодні 09:10 84 0
Панатінаїкос включився у боротьбу за Михайлюка
Фото - Getty Images
#Панатінаїкос, #Святослав Михайлюк

Джерело - tribuna.com.

Панатінаїкос включився у боротьбу за українського баскетболіста Святослава Михайлюка.

Про це повідомляє інсайдер Маттео Андреані.

Інший грецький клуб - Олімпіакос - вже зробив пропозицію Михайлюку та чекатиме на рішення гравця до 1 серпня. Була інформація про 2-річний контракт з 2 млн доларів на сезон.

Також серед претендентів на Свята - Олімпія Мілан та Реал. Сам Михайлюк прагне продовжувати карʼєру в НБА. Повідомляли, що 26-річний українець отримав пропозицію від команди НБА, але він чекає вигіднішого варіанту.

Нагадаємо Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.

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