Панатінаїкос включився у боротьбу за Михайлюка

Джерело - tribuna.com.
Панатінаїкос включився у боротьбу за українського баскетболіста Святослава Михайлюка.
Про це повідомляє інсайдер Маттео Андреані.
Інший грецький клуб - Олімпіакос - вже зробив пропозицію Михайлюку та чекатиме на рішення гравця до 1 серпня. Була інформація про 2-річний контракт з 2 млн доларів на сезон.
Також серед претендентів на Свята - Олімпія Мілан та Реал. Сам Михайлюк прагне продовжувати карʼєру в НБА. Повідомляли, що 26-річний українець отримав пропозицію від команди НБА, але він чекає вигіднішого варіанту.
Нагадаємо Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.