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Олімпіакос очікує відповіді від Михайлюка до 1 серпня

Інакше греки переключаться на пошуки іншого гравця на ринку
Сьогодні 22:11 191 0
Олімпіакос очікує відповіді від Михайлюка до 1 серпня
#Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Грецький клуб Олімпіакос очікує на відповідь від українського баскетболіста Святослава Михайлюка до 1 серпня.

Про це повідомляє журналіст Матео Андреані.

Якщо не буде зацікавленості, то греки переключатимуться на пошуки іншого гравця на ринку для виступів у Євролізі.

Раніше повідомлялося, що Олімпіакос запропонував 26-річному українцю контракт на два роки із зарплатою у 2 млн доларів за сезон.

Олімпіакос минулого сезону виграв чемпіонат Греції та дійшов до фіналу Євроліги.

Михайлюком також цікавиться чемпіон Італії - Олімпія Мілан. Михайлюк останній сезон догравав у клубі НБА Шарлотт Хорнетс.

Нагадаємо Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.

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