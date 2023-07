Олімпіакос очікує відповіді від Михайлюка до 1 серпня

Грецький клуб Олімпіакос очікує на відповідь від українського баскетболіста Святослава Михайлюка до 1 серпня.

Про це повідомляє журналіст Матео Андреані.

Якщо не буде зацікавленості, то греки переключатимуться на пошуки іншого гравця на ринку для виступів у Євролізі.

Раніше повідомлялося, що Олімпіакос запропонував 26-річному українцю контракт на два роки із зарплатою у 2 млн доларів за сезон.

Олімпіакос минулого сезону виграв чемпіонат Греції та дійшов до фіналу Євроліги.

Михайлюком також цікавиться чемпіон Італії - Олімпія Мілан. Михайлюк останній сезон догравав у клубі НБА Шарлотт Хорнетс.

Olympiacos Piraeus is waiting for Sviatoslav Mykhailiuk answer until 1 August.

If it won’t happen, Olympiacos will search another player (from EuroLeague market).#basketball #Baloncesto #Transfers #OlympiacosBC #Ολυμπιακός #Михайлю́к #EuroLeague https://t.co/rswIASGjrb