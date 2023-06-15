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Йокич загубив нагороду MVP фіналу НБА

Нікола Йокич прокоментував втрату трофея MVP
Сьогодні 10:55 300 0
Йокич загубив нагороду MVP фіналу НБА
Фото - gettyimages
#Денвер, #Нікола Йокич

Джерело - tribuna.com.

Центровий Денвера Нікола Йокич загубив трофей MVP фіналу НБА 2023 року.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Я правда не знаю, де він знаходиться. Я залишив його в кімнаті менеджера з інвентарю, а потім кубок кудись зник. Тож я гадки не маю про це.

Сподіваюся, він якимось чином опиниться у мене вдома", – сказав Йокич.

Нагадаємо, Денвер став чемпіоном НБА, а Йокич визнаний MVP фінальної серії.

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