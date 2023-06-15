Йокич загубив нагороду MVP фіналу НБА

Джерело - tribuna.com.
Центровий Денвера Нікола Йокич загубив трофей MVP фіналу НБА 2023 року.
Про це розповів сам баскетболіст.
"Я правда не знаю, де він знаходиться. Я залишив його в кімнаті менеджера з інвентарю, а потім кубок кудись зник. Тож я гадки не маю про це.
Сподіваюся, він якимось чином опиниться у мене вдома", – сказав Йокич.
Нагадаємо, Денвер став чемпіоном НБА, а Йокич визнаний MVP фінальної серії.
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