Йокич загубив нагороду MVP фіналу НБА

Центровий Денвера Нікола Йокич загубив трофей MVP фіналу НБА 2023 року.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Я правда не знаю, де він знаходиться. Я залишив його в кімнаті менеджера з інвентарю, а потім кубок кудись зник. Тож я гадки не маю про це.

Сподіваюся, він якимось чином опиниться у мене вдома", – сказав Йокич.