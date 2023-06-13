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Йокич визнаний MVP фінальної серії НБА

Визначився найцінніший гравець фінальної серії
Сьогодні 08:52 162 0
Йокич визнаний MVP фінальної серії НБА
Фото - gettyimages
#Денвер, #Нікола Йокич

Джерело - Чемпіон.

Денвер на своєму майданчику переграв Маямі у п'ятому матчі фінальної серії та став чемпіоном НБА.

За підсумками фінальної серії центровий Денвера Нікола Йокич став володарем призу Білла Расселла, який вручається найціннішому гравцеві фіналу.

У п'ятій грі з Маямі 28-річний серб набрав 28 очок, зробив 16 підбирань і 4 передачі.

Йокич увійшов у компанію до Янніса Адетокумбо, Дірка Новіцкі, Тоні Паркера, Тіма Данкана і Хакіма Оладжувона як до єдиних баскетболістів, що народилися не у США, які ставали MVP фіналу НБА.

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