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Степановський: Туреччину можна вважати фаворитом нашої групи

Віталій Степановський прокоментував результати жеребкування
Сьогодні 19:55 215 0
Степановський: Туреччину можна вважати фаворитом нашої групи
#Віталій Степановський

Джерело - ukrbasket.net.

Збірна Туреччини є фаворитом групи С у пре-кваліфікаційному олімпійському турнірі.

Про це розповів головний тренер збірної України з баскетболу Віталій Степановський.

"У першу чергу, звичайно, треба відзначити збірну Туреччини. Це сильна команда, яка виступатиме на домашньому паркеті. Зрозуміло, що команда дуже потужна, плюс гратиме вдома, тож турків можна вважати фаворитами нашої четвірки. Збірна Болгарії теж хороша команда, лідерами якої є один з кращих гравців Євроліги в цьому сезоні Саша Везенков, а також натуралізовані американці Коді Міллер-Макінтайер та Ді Бост. Ці гравці - це пів команди болгарської збірної, в якій, окрім того, є декілька досвідчених гравців.Збірна Ісландії зайвого представлення не потребує. Ми зазнали дуже прикрої поразки від них у виїзній грі кваліфікації чемпіонату світу-2023. Ця поразка в результаті і не дозволила нам вийти у фінальну частину. Це суперник, який грає в дуже швидкий баскетбол, з великою кількістю триочкових кидків. Наші хлопці нещодавно двічі грали проти них і вже добре знайомі з цією збірною Ісландії.

Думаю, це буде цікавий турнір, адже команди до останнього зберігатимуть шанси потрапити на Олімпійські ігри. Всі збірні намагатимуться максимально відповідально підійти до цього турніру, викликати найсильніших гравців до складу, та спробувати використати свій шанс", - сказав Степановський.

Нагадаємо, що всі матчі пре-кваліфікаційного олімпійського турніру збірна України зіграє у Туреччині.

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