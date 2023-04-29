Збірна України зіграє пре-кваліфікаційний турнір Олімпіади у Туреччині

Національна команда зіграє свої матчі у Туреччині

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) визначила країни-господарки пре-кваліфікаційних олімпійських турнірів, а також посів збірних перед жеребкуванням, яке відбудеться 1 травня.

Збірна України потрапила до третього кошику. Наша національна збірна проведе свої матчі у Туреччині. Матчі пройдуть у Стамбулі. Потенційними суперниками збірної України на груповому етапі є Туреччина, Хорватія, Нідерланди, Болгарія, Ісландія та Швеція.

Другий турнір пройде в Польщі та Естонії. Груповий етап приймуть польське місто Гливиці та столиця Естонії Таллінн. Фінал відбудеться в Гливицях.

16 європейських збірних, які зараз розділені на дві вісімки, під час жеребкування 1 травня будуть поділені на чотири групи.

В кожному такому квартеті буде зіграно круговий турнір. Перші дві команди групи вийдуть до півфіналу, де продовжать боротьбу за путівку. Її отримає переможець фіналу "вісімки".

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