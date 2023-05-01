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Збірна України отримала суперніків в пре-олімпійській кваліфікації

Результати жеребкування
Сьогодні 17:25 239 0
Збірна України отримала суперніків в пре-олімпійській кваліфікації

Джерело - ukrbasket.net.

Збірна України дізналась суперників по груповому етапу пре-кваліфікаційного олімпійського турніру, який відбудеться 12-20 серпня цього року.

За підсумками жеребкування команда Віталія Степановського потрапила в одну групу з Туреччиною, Болгарією та Ісландією.

Результати жеребкування для Європи:

Група А: Чехія, Північна Македонія, Ізраїль, Естонія
Група В: Португалія, Польща, Угорщина, Боснія та Герцеговина
Група С: Туреччина, Україна, Болгарія, Ісландія
Група D: Нідерланди, Хорватія, Бельгія, Швеція

Перші дві команди групи вийдуть до півфіналу, де продовжать боротьбу за путівку. Її отримає переможець фіналу вісімки. При цьому півфінали і фінал пройдуть у форматі одного матчу.

Нагадаємо, що всі матчі пре-кваліфікаційного олімпійського турніру збірна України зіграє у Туреччині.

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