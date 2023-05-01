Збірна України отримала суперніків в пре-олімпійській кваліфікації

Джерело - ukrbasket.net.
Збірна України дізналась суперників по груповому етапу пре-кваліфікаційного олімпійського турніру, який відбудеться 12-20 серпня цього року.
За підсумками жеребкування команда Віталія Степановського потрапила в одну групу з Туреччиною, Болгарією та Ісландією.
Результати жеребкування для Європи:
Перші дві команди групи вийдуть до півфіналу, де продовжать боротьбу за путівку. Її отримає переможець фіналу вісімки. При цьому півфінали і фінал пройдуть у форматі одного матчу.
Нагадаємо, що всі матчі пре-кваліфікаційного олімпійського турніру збірна України зіграє у Туреччині.
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