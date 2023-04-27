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Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні

Сьогодні 15:31 10713 0
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні

Джерело - Чемпіон.

Видатний український баскетболіст Станіслав Медведенко протягом 5 років своєї американської кар’єри фондував український благодійний фонд.

"Коли виступав за Лос-Анджелес Лейкерс, сплачував близько 45-50 відсотків податків від зарплати - згадує Слава  фінансові показники. - Тобто, коли офіційно анонсовано, що твоя зарплата складає 1 млн $, то майже половину з цієї суми ти сплатиш податків.  Але також законодавство США дає можливість до 30 відсотків зі своїх податків направляти на благодійність і ти сам вирішуєш куди ці кошти направити.  Я про цю можливість дізнався тільки на третій сезон виступів за Лейкерс. Проконсультувавшись з юристами я започаткував в США благодійний фонд і частину податків спрямовував на нього. Також створив благодійний фонд в Україні, метою якого було розвиток дитячого баскетболу, саме тоді з‘явилась перша в Україні приватна академія баскетболу Ведмеді. З американського фонду переказував кошти на український фонд, який реалізовував проєкти в нашій країні. Були створені всі умови для занять і роботи тренерів, діти займались безплатно, отримали форму, взуття, їздили в табори та відрядження на виїзні матчі дитячої Євроліги, ми проводили ремонти залів та закуповували інвентар. Пам’ятаю, що один сезон участі однієї дитячої команди в Євролізі коштував від 10 тисяч доларів".

Зазначимо, що в НБА зараз грають два українці. Олексій Лень за Сакраменто Кінгс, Святослав Михайлюк за Шарлотт Горнерс.

За твердженням Медведенка, багато зірок НБА використовують цей легальний інструмент.

"Свої благодійні фонди були у Кобі Браянта та Шакіла О’Ніла, а Леброн Джеймс, якщо не помиляюсь, саме завдяки цій темі та спільно з фондами-партнерами з бізнес корпорацій, побудував школу в Клівленді", - говорить українець.

Податкова служба США тричі перевіряла американський фонд Медведенка і не знайшла жодних порушень. 

"Це нормальний цивілізований шлях, коли платник податків сам вирішує куди краще вкласти частину своїх податків, але при цьому звітує та реалізує соціально значущі проєкти - стверджує Слава. - Звичайно я винаймав юриста та бухгалтера, щоб всі дії були в рамках законодавства США, адже мова йшла про підтримку спорту в третій країні". 

Всього за 5 років роботи фонду (2003-2008 роки) було залучено на реалізацію проєктів близько мільйона доларів.  

Ще одним джерелом фінансування фонду були пожертви від моїх друзів, -  уточнює Медведенко.

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Особиста справа:

Станіслав Медведенко народився 4 квітня 1979 року в селі Карапиши Київської області. Зріст 208 см.  Нападаючий / центровий.
Виступав за команди: Денді-СКІФ Київ (1995-96), Денді-Баскет Київ(1996-97), Будівельник Київ (1997-98), Аліта Литва (1998-99), БК Київ ( 1999-2000), Лос-Анджелес Лейкерс США (2000-06), Атланта Хоукс США (2006-07). .
Дворазовий чемпіон НБА (2001, 2002). Фіналіст чемпіонату НБА (2004). Чемпіон України (2000), срібний (1998) і бронзовий (1997) призер чемпіонату України. Бронзовий призер і найкращий легіонер чемпіонату Литви (1999). Медведенко став другим європейцем у Лейкерс - після Владе Діваца - за всю історію каліфорнійського клубу.
 

Максим Розенко, Чемпіон

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