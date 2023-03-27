Каррі обійшов Берда та Вейда за кількістю асистів за кар’єру

Він досягнув позначки 5704 передачі у кар’єрі

Джерело - Clutch Points.

Розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі набрав 9 передач у матчі регулярного чемпіонату НБА з Міннесотою (96:99).

Про це повідомляє СlutchPoints.

Він досягнув позначки 5704 передачі у кар’єрі. За цим показником він обійшов двох легендарних гравців НБА - Леррі Берда (5695) і Двейна Вейда (5701).

Тепер Каррі займає 46-те місце у загальному списку. На 45-й позиції Джон Волл - 5735 передач.

Раніше лідер Голден Стейт Стефен Каррі увійшов до Ради президента США з питань фітнесу, спорту та харчування.