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Каррі обійшов Берда та Вейда за кількістю асистів за кар’єру

Сьогодні 14:25 62 0
Він досягнув позначки 5704 передачі у кар’єрі
Каррі обійшов Берда та Вейда за кількістю асистів за кар’єру
#NBA, #Голден Стейт, #Стефен Каррі

Джерело - Clutch Points.

Розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі набрав 9 передач у матчі регулярного чемпіонату НБА з Міннесотою (96:99).

Про це повідомляє СlutchPoints.

Він досягнув позначки 5704 передачі у кар’єрі. За цим показником він обійшов двох легендарних гравців НБА - Леррі Берда (5695) і Двейна Вейда (5701).

Тепер Каррі займає 46-те місце у загальному списку. На 45-й позиції Джон Волл - 5735 передач.

Раніше лідер Голден Стейт Стефен Каррі увійшов до Ради президента США з питань фітнесу, спорту та харчування.

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