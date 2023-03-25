Також туди приєдналася його дружина Аєша

Джерело - Офіційний сайт Білого дому.

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі увійшов до Ради президента США з питань фітнесу, спорту та харчування.

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

Також туди приєдналася його дружина Аєша.

Загалом до Ради увійшли 30 нових членів, серед яких чемпіонка жіночої НБА Таміка Кетчінгс, колишній бейсболіст Філадельфії Раян Ховард, сноубордистка Хлоя Кім, бобслеїстка Елана Майєрс-Тейлор та легкоатлетка Шанте Лоу.

Нагадаємо, Каррі встановив історичне досягнення в НБА.