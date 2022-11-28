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Леброн встановив історичний рекорд в НБА

Сьогодні 21:52 43 0
Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який набрав 45 000 очок за кар’єру
Леброн встановив історичний рекорд в НБА
Фото - gettyimages
#Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - tribuna.com.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс набрав 45 000 очок за кар’єру в НБА.

Про це повідомляє  Fadeaway World.

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У матчі проти Сан-Антоніо (105:94) Джеймс набрав 39 очок. Завдяки цьому він вийшов на загальний показник у 45 002 очка, що є найкращим результатом в історії НБА.

На другому місці в рейтингу результативності за кар’єру в регулярному чемпіонаті та плей-оф знаходиться центровий Карім Абдул-Джаббар (44 149 очок). Джабар в регулярному чемпіонаті набрав 38 387 очок, а в плей-оф – 5 762.

Раніше Леброн побив рекорд НБА за кількістю матчів з 20+ набраними очками.

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