О’Ніл порівняв величність Леброна та Джордана

Майкл Джордан залишиться найвеличнішим гравцем в історії НБА.

Про це розповів легендарний центровий НБА Шакіл О’Ніл.

"Важко назвати трійку найкращих. Ні, я б не назвав себе найкращим в історії. Але у мене є запитання до вас і до журі, коли цього року Леброн обійде Каріма Абдул-Джаббара за очками, чи зробить це його найкращим гравцем усіх часів?

Я вважаю, що найкращий гравець усіх часів - це Майкл Джордан. Леброн збирається зробити те, чого не робили давно, і це приведе його до вершини.

Але для мене найкращими завжди були Джуліус Ірвінг, Майкл Джордан, Меджік Джонсон та всі ці хлопці. Я розглядаю і Леброна, але вважаю, що Джордан залишається найвеличнішим", - сказав О’Ніл.