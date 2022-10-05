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О’Ніл порівняв величність Леброна та Джордана

Вчора 23:36 162 0
Шакіл О’Ніл розповів, кого вважає найкращим гравцем усіх часів.
О’Ніл порівняв величність Леброна та Джордана
Фото - gettyimages
#Леброн Джеймс, #Шакіл О'Ніл, #Майкл Джордан

Джерело - tribuna.com.

Майкл Джордан залишиться найвеличнішим гравцем в історії НБА.

Про це розповів легендарний центровий НБА Шакіл О’Ніл.

"Важко назвати трійку найкращих. Ні, я б не назвав себе найкращим в історії. Але у мене є запитання до вас і до журі, коли цього року Леброн обійде Каріма Абдул-Джаббара за очками, чи зробить це його найкращим гравцем усіх часів?

Я вважаю, що найкращий гравець усіх часів - це Майкл Джордан. Леброн збирається зробити те, чого не робили давно, і це приведе його до вершини.

Але для мене найкращими завжди були Джуліус Ірвінг, Майкл Джордан, Меджік Джонсон та всі ці хлопці. Я розглядаю і Леброна, але вважаю, що Джордан залишається найвеличнішим", - сказав О’Ніл.

37-річний Джеймс (37062) відстає від Абдул-Джаббара (38387) на 1326 очок.

Для виходу на 1-е місце за очками Джеймсу у новому сезоні треба набирати по 16,5 очка в середньому за гру, якщо він проведе 80 матчів, або 22 очки, якщо вийде у 60 зустрічах регулярного чемпіонату.

Раніше Лейкерс продовжили контракт з Леброном

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