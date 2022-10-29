Леброн побив рекорд НБА за кількістю матчів з 20+ набраними очками

У Леброна 1135 таких ігор

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс набрав 28 очок у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Міннесоти (102:111) та встановив новий рекорд.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це дозволило 37-річному баскетболісту встановити новий рекорд за кількістю матчів з 20+ набраними очками.

У Леброна 1135 таких ігор.

Попереднє досягнення належало Карлу Мелоуну (1134). Більше тисячі таких матчів також у Каріма Абдул-Джаббара (1122).