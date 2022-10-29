Леброн побив рекорд НБА за кількістю матчів з 20+ набраними очками

Джерело - Чемпіон.
Форвард Лейкерс Леброн Джеймс набрав 28 очок у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Міннесоти (102:111) та встановив новий рекорд.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Це дозволило 37-річному баскетболісту встановити новий рекорд за кількістю матчів з 20+ набраними очками.
У Леброна 1135 таких ігор.
Попереднє досягнення належало Карлу Мелоуну (1134). Більше тисячі таких матчів також у Каріма Абдул-Джаббара (1122).
Year 20: Most 20-point games in history 👑 pic.twitter.com/1PC12cxqG0— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 29, 2022