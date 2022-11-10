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Медведенко: Я не буду брати участі у виборах президента ФБУ

Сьогодні 15:55 150 0
Дворазовий чемпіон НБА розповів чому не буде приймати участь у виборах
Медведенко: Я не буду брати участі у виборах президента ФБУ
#Станіслав Медведенко, #ФБУ

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко не буде брати участь у виборах на посаду президента ФБУ.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"Я не буду брати участі у виборах 18.11.2022. В даних обставинах, вважаю недоречним проводити нові перевибори, що вирішать долю українського баскетболу на багато років вперед. Чому? Бо триває війна, представники баскетбольної спільноти також приймають участь в захисті країни, багато територій окуповано, багато тренерів і гравців знаходяться зараз поза Україною".

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"Так, безумовно я вважаю, що нинішній президент Федерації має скласти свої повноваження, через незадовільні результати свого правління. А також, як людина що не є моральним лідером та своєю поведінкою вносить деструктив, роз’єднуючи баскетбольну родину".

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"Загальні збори мають обрати незалежного виконуючого обов‘язки, який зможе керувати Федерацією до закінчення війни. А потім, баскетбольне ком‘юніті має зібратись, сформувати запит на майбутнє, обговорити проблемні питання та затвердити напрямок руху всього баскетболу, який і буде реалізовувати новий президент зі своєю командою, у співпраці з всіма регіонами".

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"Кожен, хто буде голосувати 18 листопада за нового-старого президента Федерації, має зрозуміти, що він бере на себе персональну відповідальність за розвиток баскетболу на найближчі кілька років! Потім ви не зможете скаржитись, що щось не так, бо проголосуєте за наступні роки невідомої нікому програми розвитку, що вже призвела до найгірших результатів за роки незалежності", - написав Медведенко.

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