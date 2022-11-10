Медведенко: Я не буду брати участі у виборах президента ФБУ

Дворазовий чемпіон НБА розповів чому не буде приймати участь у виборах

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко не буде брати участь у виборах на посаду президента ФБУ.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"Я не буду брати участі у виборах 18.11.2022. В даних обставинах, вважаю недоречним проводити нові перевибори, що вирішать долю українського баскетболу на багато років вперед. Чому? Бо триває війна, представники баскетбольної спільноти також приймають участь в захисті країни, багато територій окуповано, багато тренерів і гравців знаходяться зараз поза Україною".

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"Так, безумовно я вважаю, що нинішній президент Федерації має скласти свої повноваження, через незадовільні результати свого правління. А також, як людина що не є моральним лідером та своєю поведінкою вносить деструктив, роз’єднуючи баскетбольну родину".

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"Загальні збори мають обрати незалежного виконуючого обов‘язки, який зможе керувати Федерацією до закінчення війни. А потім, баскетбольне ком‘юніті має зібратись, сформувати запит на майбутнє, обговорити проблемні питання та затвердити напрямок руху всього баскетболу, який і буде реалізовувати новий президент зі своєю командою, у співпраці з всіма регіонами".

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