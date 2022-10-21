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У Федерації баскетболу України з’явився амбасадор

Сьогодні 03:00 128 0
Куцевалов займеться промотуванням українського баскетболу
У Федерації баскетболу України з’явився амбасадор

Джерело - Чемпіон.

З сезону 2022/23 у збірної України з баскетболу з’явився амбасадор.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Ним став відомий український комік, блогер та ведучий Марк Куцевалов.

Нагадаємо у Києві відбулась пресконференція, присвячена старту нового баскетбольного сезону, зокрема старту чемпіонату у Суперлізі Parimatch.

"Я починав грати в баскетбол ще на вулиці, і це приносило мені задоволення. Це та гра, яка допомагала мені у важкі часи. Коли все погано - береш м’яч, граєш і навіть на душі стає краще. Тому я дуже радий стати амбасадором баскетбольної збірної - це просто мрія", - розповів Марк.

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