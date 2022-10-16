Багатскіс продовжить роботу зі збірною України

Латвійський фахівець працюватиме з національною командою у відборі на ЧС-2023

Головний тренер чоловічої збірної України Айнарс Багатскіс продовжить роботу з національною командою.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Латвійський фахівець подовжив контракт до завершення кваліфікації чемпіонат світу-2023.

Багатскіс очолив збірну України в травні 2019 року. Під керівництвом латвійця збірна з першого місця відбіркової групи вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи. На Євробаскеті-2022 команда Багатскіса посіла друге місце в групі, здобувши три перемоги у п’яти матчах: над Великою Британією, Естонією та Італією, а в 1/8 фіналу поступилася збірній Польщі.

Українська збірна продовжує виступ у відборі на чемпіонат світу. В рамках другого етапу кваліфікації наша команда наразі має одну перемогу в шести матчах.

В наступному ігровому вікні національна команда 11 листопада на виїзді протистоятиме Нідерландам, а 14 листопада гратиме проти збірної Ісландії.