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О’Ніл цікавиться придбанням Санз

Сьогодні 10:18 160 0
Власник Фінікса Роберт Сарвер вирішив продати акції клубу
О’Ніл цікавиться придбанням Санз
#NBA, #Фінікс, #Шакіл О'Ніл

Джерело - TMZ.

Колишній центровий Шакіл О’Ніл має намір приєднатися до засновника Amazon Джефа Безоса, який раніше згадувався серед потенційних покупців Фінікса.

Про це О'Ніл розповів TMZ.

"Ніхто на цій планеті не може конкурувати із Джеффом Безосом. Знаєте, чому? Я щойно замовив 50 речей на Amazon. Ці гроші отримає Джефф Безос. Якщо йому потрібна моя допомога і трохи моїх грошей, я готовий вислухати пропозицію".

  Актуально: О'Ніл висловив бажання придбати свою колишню команду

"Якщо він хоче взяти мене на борт, я б із задоволенням поговорив із ним. Щодо спроби заволодіти цілою командою поодинці й виступити проти - дозвольте мені сказати вам, що я боюся Джефа Безоса. Шакіл О’Ніл боїться цього великого хлопця", - сказав О’Ніл.

Нагадаємо, власник Фінікса Сарвер оголосив про початок продажу клубу.

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