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Шакіл О'Ніл висловив бажання придбати свою колишню команду

Сьогодні 16:41 123 0
Шакіл О'Ніл висловив бажання придбати свою колишню команду
#Орландо

Джерело - ClutchPoints.

Легендарний центровий та член Залу слави Шакіл О'Ніл хоче трохи витратити на придбання своєї колишньої команди Орландо.

Про це заявив сам ексбаскетболіст.

"Якщо сім'я Девос хоче її нам продати, то ми готові просто зараз.

Це пряме звернення, якщо ви готові продати Орландо Меджік, то клуб потрібно віддати в ті руки, які піднімуть його на наступний рівень. Це ми. Це Денніс Скотт, він підбере команду. Розумні та тямущі люди з нашим досвідом не допустять помилок", - заявив Шакіл О'Ніл.

Варто зазначити, що О'Ніл уже був деякий час співвласником клубу - у 2013 році він став міноритарним власником Сакраменто, після чого продав свої акції клубу у січні 2022 року.

Денніс Скотт, якого він згадав у своїй промові, виступав за Орландо разом з ним у період з 1992 по 1996 рік.

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