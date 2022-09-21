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Власник Фінікса Сарвер оголосив про початок продажу клубу

Вчора 22:54 169 0
Сарвера було відсторонено на один рік
Власник Фінікса Сарвер оголосив про початок продажу клубу
#NBA, #Фінікс

Джерело - ESPN.

Власник Фінікса Роберт Сарвер почав процес продажу франшиз чоловічого і жіночого клубів.

Про це він розповів порталу ESPN.

"Я починаю пошук покупців для клубів. Як людина віри, я вірю в спокутування та шлях до прощення. Я очікував, що усунення комісара на один рік дасть мені час, щоб зосередитися, виправити ситуацію та усунути мої особисті розбіжності з командами, які я та багато фанатів любимо".

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"Але в нашому нинішньому невблаганному кліматі стало до болю зрозумілим, що це більше неможливо - що все добре, що я зробив чи ще міг би зробити, переважується тим, що я сказав у минулому. З цих причин я почав процес пошуку покупців для клубів", - сказав Сарвер.

Сарвера було відсторонено на один рік і оштрафовано на 10 млн доларів за расистські висловлювання.

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