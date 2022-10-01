Стали відомі символічна п'ятірка та MVP жіночого чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Форвардиня збірної США Ейжа Вілсон визнана найбільш цінним гравцем (MVP) жіночого чемпіонату світу з баскетболу - 2022.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

Вона взяла участь у п'яти матчах турніру, забиваючи в середньому за гру 17,2 очка і здійснюючи 7,5 підбирання.

До символічної п'ятірки чемпіонату світу поряд з Вілсон увійшли Хан Сюй (Китай), Бріджет Карлтон (Канада), Бріанна Стюарт (США) та Стефані Телбот (Австралія).

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, пройшов фінальний матч ЧС-2022, у якому зустрічалися національні команди США та Китаю. Впевнену перемогу у цьому протистоянні здобули американські баскетболістки (83:61). Для збірної США це четверта перемога поспіль на світовій першості. Бронзові медалі турніру виборола Австралія, обігравши в матчі за 3-е місце Канаду (95:65).