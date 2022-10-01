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Збірна Австралії стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з баскетболу

Сьогодні 08:11 316 0
Визначився бронзовий призер чемпіонату світу
Збірна Австралії стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 жовтня, у матчі за третє місце чемпіонату світу серед жінок збірна Австралії переграла Канаду.

Австралійські баскетболістки схилили шальки терезів на свою користь, переконливо провівши другу половину матчу. Матч завершився з рахунком .

Відзначимо, що у складі збірної Австралії Лорен Елізабет Джексон набрала аж 30 очок.

Актуально: Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар

Чемпіонат світу з баскетболу
Жінки
Матч за третє місце, 30 вересня

Австралія - Канада 95:65 (27:21, 24:22, 20:11, 24:11)

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