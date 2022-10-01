Визначився бронзовий призер чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 жовтня, у матчі за третє місце чемпіонату світу серед жінок збірна Австралії переграла Канаду.

Австралійські баскетболістки схилили шальки терезів на свою користь, переконливо провівши другу половину матчу. Матч завершився з рахунком .

Відзначимо, що у складі збірної Австралії Лорен Елізабет Джексон набрала аж 30 очок.

Чемпіонат світу з баскетболу

Жінки

Матч за третє місце, 30 вересня

Австралія - Канада 95:65 (27:21, 24:22, 20:11, 24:11)