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Збірна США впевнено виграла чемпіонат світу з баскетболу

Сьогодні 10:54 304 0
Американки у фіналі виграли з різницею у 22 очок
Збірна США впевнено виграла чемпіонат світу з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 жовтня, у фінальному матчі чемпіонату світу серед жінок збірна США впевнено переграла Китай.

Американські баскетболістки впевнено провели увесь турнір. Фінальний матч завершився з рахунком 83:61. Різниця у рахунку в 22 очка стала рекордною для фіналів жіночих  чемпіонатів світу з баскетболу.

Відзначимо, що у фіналі Ейджа Вілсон (США) та Юеру Лі (Китай) набрали по 19 очок.

Актуально: Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар

Чемпіонат світу з баскетболу
Жінки
Фінал, 30 вересня

Китай - США 61:83 (13:18, 20:25, 14:25, 14:15)

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