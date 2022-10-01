Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 жовтня, у фінальному матчі чемпіонату світу серед жінок збірна США впевнено переграла Китай.
Американські баскетболістки впевнено провели увесь турнір. Фінальний матч завершився з рахунком 83:61. Різниця у рахунку в 22 очка стала рекордною для фіналів жіночих чемпіонатів світу з баскетболу.
Відзначимо, що у фіналі Ейджа Вілсон (США) та Юеру Лі (Китай) набрали по 19 очок.
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Чемпіонат світу з баскетболу
Жінки
Фінал, 30 вересня
Китай - США 61:83 (13:18, 20:25, 14:25, 14:15)