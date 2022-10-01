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Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці

Сьогодні 07:48 18348 0
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці

Джерело - Чемпіон.

22 вересня - 1 жовтня в Австралії відбувається чемпіонат світу з баскетболу серед жіночих команд.

Участь у змаганнях бере 12 команд, які поділені на дві групи. За підсумками групового етапу з кожної групи вийдуть по чотири найкращі команди. Далі команди за кубковою системою визначають чемпіона та призерів.

Календар чемпіонату світу з баскетболу:

Група А

1 тур. 22 вересня

03:30. Боснія і Герцеговина - Пуерто-Рико 58:82

04:30. США - Бельгія 87:72

10:30. Південна Корея - Китай 44:107

2 тур. 23 вересня

03:30. Пуерто-Рико - США 42:106

06:00. Бельгія - Південна Корея 84:61

07:30. Китай - Боснія і Герцеговина 98:51

3 тур, 24 вересня

07:30. США - Китай 77:63

11:00. Боснія і Герцеговина - Південна Корея 66:99

13:30. Пуерто-Рико - Бельгія 65:68

4 тур. 26 вересня

04:30. Бельгія - Боснія і Герцеговина 85:55

07:00. Південна Корея - США 69:145

10:30. Китай - Пуерто-Рико 95:60

5 тур, 27 вересня

04:30. Пуерто-Рико - Південна Корея 92:73

06:30. Китай - Бельгія 81:55

07:00. США - Боснія і Герцеговина 121:59

Група В

1 тур. 22 вересня

06:00. Канада - Сербія 67:60

07:00. Японія - Малі 89:56

13:30. Австралія - Франція 57:70

2 тур. 23 вересня

05:00. Сербія - Японія 69:64

11:00. Франція - Канада 45:59

13:30. Малі - Австралія 58:118

3 тур, 25 вересня

07:30. Малі - Франція 59:74

11:00. Австралія - Сербія 69:54

13:30. Японія - Канада 56:70

4 тур, 26 вересня

06:30. Сербія - Малі 81:68

09:00. Франція - Японія 67:53

13:30. Канада - Австралія 72:75

5 тур, 27 вересня

09:00. Малі - Канада 65:88

10:30. Сербія - Франція 68:62

13:30. Австралія - Японія 71:54

Матчі плей-оф

29 вересня

05:00. Матч № 31. Перший матч 1/4 фіналу Сербія - США 55:88

07:30. Матч № 32. Другий матч 1/4 фіналу Пуерто-Рико - Канада 60:79

11:00. Матч № 33. Третій матч 1/4 фіналу Китай - Франція 85:71

13:30. Матч № 34. Четвертий матч 1/4 фіналу Австралія - Бельгія 86:69

30 вересня

10:00. Перший півфінал. Канада - США 43:83

12:30. Другий півфінал. Австралія - Китай 59:61

1 жовтня

06:00. Матч за третє місце. Канада - Австралія 65:95

09:00. Фінал. США - Китай

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