Визначився перший півфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 вересня, у першому чвертьфінальному матчі чемпіонату світу серед жінок збірна США впевнено перемогла Сербію.

Збірна Сербії на рівних з суперницями змогла грати лише у першій чверті матчу. Далі американські баскетболістки забезпечили комфортну перевагу у рахунку і на класі довели зустріч до перемоги.

Чемпіонат світу

Жінки

Плей-оф

1/4 фіналу, 29 вересня

США - Сербія 88:55 (25:23, 25:10, 16:7, 22:15)