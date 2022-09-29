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Збірна США впевнено перемогла Сербію у чвертьфіналі чемпіонату світу

Сьогодні 07:10 380 0
Визначився перший півфіналіст турніру
Збірна США впевнено перемогла Сербію у чвертьфіналі чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 вересня, у першому чвертьфінальному матчі чемпіонату світу серед жінок збірна США впевнено перемогла Сербію.

Збірна Сербії на рівних з суперницями змогла грати лише у першій чверті матчу. Далі американські баскетболістки забезпечили комфортну перевагу у рахунку і на класі довели зустріч до перемоги.

Актуально: Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар

Чемпіонат світу
Жінки
Плей-оф
1/4 фіналу, 29 вересня

США - Сербія 88:55 (25:23, 25:10, 16:7, 22:15)

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