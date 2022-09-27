Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 вересня, в Австралії у матчі 5-го туру чемпіонату світу серед жінок збірна Пуерто-Рико святкувала впевнену перемогу над Південною Кореєю.
Обидві команди завершили груповий етап змагань. Пуерто-Рико з 4-го місця у групі А продовжить боротьбу за нагороди. Південна Корея стала 5-ою у групі і залишає турнір.
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Чемпіонат світу
Жінки
Груповий етап
Група А
5 тур, 27 вересня
Пуерто-Рико - Південна Корея 92:73 (28:10, 23:20, 21:17, 20:26)