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Збірна Пуерто-Рико впевнено перемогла Південну Корею на чемпіонаті світу

Сьогодні 07:45 277 0
Південна Корея стала 5-ою у групі і залишає турнір
Збірна Пуерто-Рико впевнено перемогла Південну Корею на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 вересня, в Австралії у матчі 5-го туру чемпіонату світу серед жінок збірна Пуерто-Рико святкувала впевнену перемогу над Південною Кореєю.

Обидві команди завершили груповий етап змагань. Пуерто-Рико з 4-го місця у групі А продовжить боротьбу за нагороди. Південна Корея стала 5-ою у групі і залишає турнір.

Актуально: Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар

Чемпіонат світу
Жінки
Груповий етап
Група А
5 тур, 27 вересня

Пуерто-Рико - Південна Корея 92:73 (28:10, 23:20, 21:17, 20:26)

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