Південна Корея стала 5-ою у групі і залишає турнір

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 вересня, в Австралії у матчі 5-го туру чемпіонату світу серед жінок збірна Пуерто-Рико святкувала впевнену перемогу над Південною Кореєю.

Обидві команди завершили груповий етап змагань. Пуерто-Рико з 4-го місця у групі А продовжить боротьбу за нагороди. Південна Корея стала 5-ою у групі і залишає турнір.

Чемпіонат світу

Жінки

Груповий етап

Група А

5 тур, 27 вересня

Пуерто-Рико - Південна Корея 92:73 (28:10, 23:20, 21:17, 20:26)