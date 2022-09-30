Джерело - Tribuna.com.
Лос-Анджелес Лейкерс - будуть найсильнішою командою в захисті в НБА.
Про це заявив форвард Лейкерс Ентоні Девіс.
"Я так схвильований, що мурашки по шкірі аж від однієї думки про цей сезон. Я з нетерпінням чекаю успішного сезону. Цього літа я зосередився на зміцненні свого тіла. Я повинен бути найкращим. Все, що я можу зробити, - це керувати своїми діями. Я в захваті від цього виклику та того, що чекає мене попереду. Я думаю, що у нас чудова команда. Тепер потрібно працювати".
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"Ми будемо найсильнішими в захисті. Я вимагатиму, щоб ми продовжували працювати в цьому напрямку. Я люблю грати в захисті. Я думаю, ви побачите зовсім іншу команду Лейкерс, і я не можу дочекатися, щоб вийти на майданчик", - сказав Девіс.
Нагадаємо, Лейкерс підписали форварда та атакувального захисника.