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Девіс: Лейкерс будуть найсильнішими в захисті

Сьогодні 13:50 170 0
Форвард Лейкерс поділився очікуваннями від сезону
Девіс: Лейкерс будуть найсильнішими в захисті
#NBA, #Лос-Анджелес Лейкерс, #Ентоні Девіс

Джерело - Tribuna.com.

Лос-Анджелес Лейкерс - будуть найсильнішою командою в захисті в НБА.

Про це заявив форвард Лейкерс Ентоні Девіс.

"Я так схвильований, що мурашки по шкірі аж від однієї думки про цей сезон. Я з нетерпінням чекаю успішного сезону. Цього літа я зосередився на зміцненні свого тіла. Я повинен бути найкращим. Все, що я можу зробити, - це керувати своїми діями. Я в захваті від цього виклику та того, що чекає мене попереду. Я думаю, що у нас чудова команда. Тепер потрібно працювати".

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"Ми будемо найсильнішими в захисті. Я вимагатиму, щоб ми продовжували працювати в цьому напрямку. Я люблю грати в захисті. Я думаю, ви побачите зовсім іншу команду Лейкерс, і я не можу дочекатися, щоб вийти на майданчик", - сказав Девіс.

Нагадаємо, Лейкерс підписали форварда та атакувального захисника.

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