Лос-Анджелес Лейкерс - будуть найсильнішою командою в захисті в НБА.

Про це заявив форвард Лейкерс Ентоні Девіс.

"Я так схвильований, що мурашки по шкірі аж від однієї думки про цей сезон. Я з нетерпінням чекаю успішного сезону. Цього літа я зосередився на зміцненні свого тіла. Я повинен бути найкращим. Все, що я можу зробити, - це керувати своїми діями. Я в захваті від цього виклику та того, що чекає мене попереду. Я думаю, що у нас чудова команда. Тепер потрібно працювати".