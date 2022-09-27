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Лейкерс підписали форварда та атакувального захисника

Сьогодні 10:12 148 0
Лейкерс підсилились двома гравцями
Лейкерс підписали форварда та атакувального захисника
#Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - tribuna.com.

Лейкерс оголосили про підписання угод з двома новачками.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний легкий форвард Метт Раян підписав угоду з "озерниками". Минулого сезону він підписував двосторонню угоду з Селтікс, у складі якого провів один матч за основну команду, набравши 3 очки за 5 хвилин.

Каліфорнійський клуб також запросив до тренувального табору 27-річного атакувального захисника Дуейна Бейкона.

Бейкон у сезоні-21/22 грав за Монако. У 28 матчах чемпіонату Франції він набирав 12,1 очка, 4,0 підбирання та 1,4 передачі в середньому за матч.

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