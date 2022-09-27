Леброн назвав ключовий фактор, який принесе успіх Лейкерс

Лос-Анджелес Лейкерс потрібно налагодити гру у захисті.

Про це розповів лідер клубу Леброн Джеймс.

"Захист. Звичайно ж, ви повинні мати можливість закинути м'яч у кошик. У нашій лізі є чудові команди, які здатні це робити. Однак команда, яка вміє захищатися та вміє зупинятися, коли це необхідно, буде трохи успішнішою. Я вважаю, що захист це те, що ми повинні відточувати щодня.

Вміння команди справлятися з важкими розіграшами, зосередженість на одному конкретному розіграші, здатність взяти м'яч на підборі та утримати його зробить її успішною у сезоні", – сказав Джеймс.