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Леброн назвав ключовий фактор, який принесе успіх Лейкерс

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Леброн назвав ключовий фактор, який принесе успіх Лейкерс
Леброн назвав ключовий фактор, який принесе успіх Лейкерс
#Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Лос-Анджелес Лейкерс потрібно налагодити гру у захисті.

Про це розповів лідер клубу Леброн Джеймс.

"Захист. Звичайно ж, ви повинні мати можливість закинути м'яч у кошик. У нашій лізі є чудові команди, які здатні це робити. Однак команда, яка вміє захищатися та вміє зупинятися, коли це необхідно, буде трохи успішнішою. Я вважаю, що захист це те, що ми повинні відточувати щодня.

Вміння команди справлятися з важкими розіграшами, зосередженість на одному конкретному розіграші, здатність взяти м'яч на підборі та утримати його зробить її успішною у сезоні", – сказав Джеймс.

Раніше Лейкерс продовжили контракт з Леброном.

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