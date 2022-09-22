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Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар

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Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар

Джерело - Чемпіон.

22 вересня - 2 жовтня в Австралії відбувається чемпіонат світу з баскетболу серед жіночих команд.

Участь у змаганнях бере 12 команд, які поділені на дві групи. За підсумками групового етапу з кожної групи вийдуть по чотири найкращі команди. Далі команди за кубковою системою визначають чемпіона та призерів.

Календар чемпіонату світу з баскетболу:

Група А

1 тур. 22 вересня

03:30. Боснія і Герцеговина - Пуерто-Рико 58:82

04:30. США - Бельгія 87:72

10:30. Південна Корея - Китай

2 тур. 23 вересня

03:30. Пуерто-Рико - США

06:00. Бельгія - Південна Корея

07:30. Китай - Боснія і Герцеговина

3 тур, 24 вересня

07:30. США - Китай

11:00. Боснія і Герцеговина - Південна Корея

13:30. Пуерто-Рико - Бельгія

4 тур. 26 вересня

04:30. Бельгія - Боснія і Герцеговина

07:00. Південна Корея - США

10:30. Китай - Пуерто-Рико

5 тур, 27 вересня

04:30. Пуерто-Рико - Південна Корея

06:30. Китай - Бельгія

07:00. США - Боснія і Герцеговина

Група В

1 тур. 22 вересня

06:00. Канада - Сербія

07:00. Японія - Малі

13:30. Австралія - Франція 

2 тур. 23 вересня

05:00. Сербія - Японія

11:00. Франція - Канада

13:30. Малі - Австралія

3 тур, 25 вересня

07:30. Малі - Франція

11:00. Австралія - Сербія

13:30. Японія - Канада

4 тур, 26 вересня

06:30. Сербія - Малі

09:00. Франція - Японія

13:30. Канада - Австралія

5 тур, 27 вересня

09:00. Малі - Канада

10:30. Сербія - Франція

13:30. Австралія - Японія

Матчі плей-оф

29 вересня

Матч № 31. Перший матч 1/4 фіналу

Матч № 32. Другий матч 1/4 фіналу

Матч № 33. Третій матч 1/4 фіналу

Матч № 34. Четвертий матч 1/4 фіналу

30 вересня

Перший півфінал. Переможець матчу 34 - Переможець матчу 31

Другий півфінал. Переможець матчу 32 - Переможець матчу 33

2 жовтня

06:00. Матч за третє місце

09:00. Фінал

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