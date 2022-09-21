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Грін вимагає власника Фінікс продати клуб

Сьогодні 20:17 185 0
Форвард Голден Стейт виступив із рішучою заявою
Грін вимагає власника Фінікс продати клуб
#NBA, #Голден Стейт, #Грін, #Фінікс

Джерело - ESPN.

Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін закликав власників клубів НБА провести голосування, щоб змусити акціонера Фінікса Роберта Сарвера продати Санз.

Слова Гріна передає ESPN.

"Прошу провести голосування. Мене трохи бентежить те, що ми вийдемо на арену Фінікса цього сезону, Санз там постійно гратимуть, а Сарвер там просто сидітиме поруч, поки ми гратимемо".

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"Тому поясніть мені, чому ми повинні були позбавитися власника Кліпперс Дональда Стерлінґа, але зараз неможливо змусити Сарвера продати клуб після того, що читаємо? Тому прошу про голосування. Якщо це єдиний спосіб, то подивимося на результати волевиявлення", - сказав Грін у своєму подкасті.

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