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Власника Фінікса оштрафували на 10 млн доларів

Сьогодні 21:59 134 0
Функціонера відсторонили на рік
Власника Фінікса оштрафували на 10 млн доларів
#NBA

Джерело - Чемпіон.

НБА відсторонила власника Фінікс Санз і Фінікс Меркюрі Роберта Сарвера на один рік на основі розслідування ліги.

Про це повідомляє журналіст Шемс Чаранії.

Його оштрафували на 10 мільйонів доларів. Також він пройшов навчання, спрямоване на виховання поваги та відповідної поведінки на робочому місці.

Незалежне розслідування включало опитування 320 осіб та оцінку понад 80 тисяч документів.

НБА дійшла висновків, що Сарвер сказав слово на букву Н принаймні 5 раз, дозволяв собі недоречні коментарі сексуального характеру щодо зовнішнього вигляду жінок та неадекватну фізичну поведінку стосовно чоловіків.

НБА повідомляє, що пожертвує 10 мільйонів доларів штрафу Роберта Сарвера організаціям, які займаються вирішенням расових і гендерних проблем на робочому місці та поза ним.

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