Власника Фінікса оштрафували на 10 млн доларів

НБА відсторонила власника Фінікс Санз і Фінікс Меркюрі Роберта Сарвера на один рік на основі розслідування ліги.

Про це повідомляє журналіст Шемс Чаранії.

Його оштрафували на 10 мільйонів доларів. Також він пройшов навчання, спрямоване на виховання поваги та відповідної поведінки на робочому місці.

Незалежне розслідування включало опитування 320 осіб та оцінку понад 80 тисяч документів.

НБА дійшла висновків, що Сарвер сказав слово на букву Н принаймні 5 раз, дозволяв собі недоречні коментарі сексуального характеру щодо зовнішнього вигляду жінок та неадекватну фізичну поведінку стосовно чоловіків.

НБА повідомляє, що пожертвує 10 мільйонів доларів штрафу Роберта Сарвера організаціям, які займаються вирішенням расових і гендерних проблем на робочому місці та поза ним.

NBA has suspended Suns owner Robert Sarver for one year from the Suns and Mercury organization based on league investigation. Sarver has also been fined $10 million and complete training program focused on respect and appropriate workplace conduct.