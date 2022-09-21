Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань

Джерело - Чемпіон.
22 вересня - 2 жовтня в Австралії відбудеться чемпіонат світу з баскетболу серед жіночих команд.
Участь у змаганнях візьме 12 команд, які поділені на дві групи. За підсумками групового етапу з кожної групи вийдуть по чотири найкращі команди. Далі команди за кубковою системою визначають чемпіона та призерів.
Календар чемпіонату світу з баскетболу:
Група А
1 тур. 22 вересня
03:30. Боснія і Герцеговина - Пуерто-Рико
04:30. США - Бельгія
10:30. Південна Корея - Китай
2 тур. 23 вересня
03:30. Пуерто-Рико - США
06:00. Бельгія - Південна Корея
07:30. Китай - Боснія і Герцеговина
3 тур, 24 вересня
07:30. США - Китай
11:00. Боснія і Герцеговина - Південна Корея
13:30. Пуерто-Рико - Бельгія
4 тур. 26 вересня
04:30. Бельгія - Боснія і Герцеговина
07:00. Південна Корея - США
10:30. Китай - Пуерто-Рико
5 тур, 27 вересня
04:30. Пуерто-Рико - Південна Корея
06:30. Китай - Бельгія
07:00. США - Боснія і Герцеговина
Група В
1 тур. 22 вересня
06:00. Канада - Сербія
07:00. Японія - Малі
13:30. Австралія - Франція
2 тур. 23 вересня
05:00. Сербія - Японія
11:00. Франція - Канада
13:30. Малі - Австралія
3 тур, 25 вересня
07:30. Малі - Франція
11:00. Австралія - Сербія
13:30. Японія - Канада
4 тур, 26 вересня
06:30. Сербія - Малі
09:00. Франція - Японія
13:30. Канада - Австралія
5 тур, 27 вересня
09:00. Малі - Канада
10:30. Сербія - Франція
13:30. Австралія - Японія
Матчі плей-оф
29 вересня
Матч № 31. Перший матч 1/4 фіналу
Матч № 32. Другий матч 1/4 фіналу
Матч № 33. Третій матч 1/4 фіналу
Матч № 34. Четвертий матч 1/4 фіналу
30 вересня
Перший півфінал. Переможець матчу 34 - Переможець матчу 31
Другий півфінал. Переможець матчу 32 - Переможець матчу 33
2 жовтня
06:00. Матч за третє місце
09:00. Фінал