Йдеться про річну угоду на 2,64 мільйона доларів

Джерело - Чемпіон.

Після поразки від Іспанії у півфіналі Євробаскету 2022 лідер збірної Німеччини Денніс Шрьодер одразу знайшов нову команду в НБА на наступний сезон.

Про це повідомляє Шамс Чаранія з The Athletic.

Німецький захисник погодився підписати контракт з Лос-Анджелес Лейкерс. Журналіст повідомляє, що йдеться про річну угоду на 2,64 мільйона доларів.

Schroder is signing a one-year, $2.64 million deal to return to the Lakers, sources said. https://t.co/SIN6gcULEG — Shams Charania (@ShamsCharania) September 16, 2022

Шрьодер виступав за Лейкерс у сезоні-2020/21. Баскетболіст не зумів домовитися з клубом за умовами нової угоди та перейшов до Бостона. Перед дедлайном Селтікс обміняли Шрьодера в Г’юстон. У 15 матчах за Рокетс його середні показники склали 10,9 очка, 5,9 передачі та 3,3 підбирання.