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Шрьодер підписав контракт з Лейкерс

Сьогодні 14:11 165 0
Йдеться про річну угоду на 2,64 мільйона доларів
Шрьодер підписав контракт з Лейкерс
#Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Після поразки від Іспанії у півфіналі Євробаскету 2022 лідер збірної Німеччини Денніс Шрьодер одразу знайшов нову команду в НБА на наступний сезон.

Про це повідомляє Шамс Чаранія з The Athletic.

Німецький захисник погодився підписати контракт з Лос-Анджелес Лейкерс. Журналіст повідомляє, що йдеться про річну угоду на 2,64 мільйона доларів.

Шрьодер виступав за Лейкерс у сезоні-2020/21. Баскетболіст не зумів домовитися з клубом за умовами нової угоди та перейшов до Бостона. Перед дедлайном Селтікс обміняли Шрьодера в Г’юстон. У 15 матчах за Рокетс його середні показники склали 10,9 очка, 5,9 передачі та 3,3 підбирання.

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