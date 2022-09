Після поразки від Іспанії у півфіналі Євробаскету 2022 лідер збірної Німеччини Денніс Шрьодер одразу знайшов нову команду в НБА на наступний сезон.

Про це повідомляє Шамс Чаранія з The Athletic.

Німецький захисник погодився підписати контракт з Лос-Анджелес Лейкерс. Журналіст повідомляє, що йдеться про річну угоду на 2,64 мільйона доларів.

Schroder is signing a one-year, $2.64 million deal to return to the Lakers, sources said. https://t.co/SIN6gcULEG