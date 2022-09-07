Туреччина оскаржить результат матчу з Грузією в CAS

Туреччина звернулася до ФІБА з вимогою переграти зустріч через «втрачені» 22 секунди

Джерело - Федерація баскетболу Туреччини.

Туреччина подала протест до Спортивного арбітражного суду, заперечуючи результат матчу своєї збірної проти Грузії (83:88 2ОТ) на Євробаскеті-2022.

Про це повідомляє місцева Федерація баскетболу.

Туреччина звернулася до ФІБА з вимогою переграти зустріч через помилково "втрачені" 22 секунди.

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ФІБА відхилила протест турецької федерації, оскільки не знайшла доказів про вплив цієї помилки на результат матчу.