Головне
Шахтар з дублем Шведа розгромив Лейпциг у 1 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1814
Челсі звільнив Тухеля після поразки від Динамо Загреб
Сьогодні 12:41 1203
Лейпциг звільнив Тедеско
Сьогодні 12:14 743
СК Дніпро-1 - АЗ: анонс і прогноз матчу Ліги конференцій
Сьогодні 12:04 476
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:33 1301
Мудрик - це український Неймар: іноземні експерти вражені грою нашого таланта в матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:20 9519
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 07:00 1018
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 00:03 6857
РБ Лейпциг - Шахтар 1:4. Як це було
Вчора 23:50 21567
Збірна України поступилась Греції у 4 турі Євробаскету
Вчора 19:59 1206
Прямі трансляції

Туреччина оскаржить результат матчу з Грузією в CAS

Сьогодні 15:18 347 0
Туреччина звернулася до ФІБА з вимогою переграти зустріч через «втрачені» 22 секунди
Туреччина оскаржить результат матчу з Грузією в CAS
#Євробаскет-2022

Джерело - Федерація баскетболу Туреччини.

Туреччина подала протест до Спортивного арбітражного суду, заперечуючи результат матчу своєї збірної проти Грузії (83:88 2ОТ) на Євробаскеті-2022.

Про це повідомляє місцева Федерація баскетболу.

Туреччина звернулася до ФІБА з вимогою переграти зустріч через помилково "втрачені" 22 секунди.

  Читайте: Євробаскет-2022: календар, результати матчів

ФІБА відхилила протест турецької федерації, оскільки не знайшла доказів про вплив цієї помилки на результат матчу.

Коментарі ()
Популярне зараз
РБ Лейпциг - Шахтар 1:4. Як це було РБ Лейпциг - Шахтар 1:4. Як це було 21567
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 6857
РБ Лейпциг - Шахтар 1:4: огляд мату Ліги чемпіонів РБ Лейпциг - Шахтар 1:4: огляд мату Ліги чемпіонів 1916
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 2320
РБ Лейпциг - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів РБ Лейпциг - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3544
Мудрик - це український Неймар: іноземні експерти вражені грою нашого таланта в матчі Ліги чемпіонів Мудрик - це український Неймар: іноземні експерти вражені грою нашого таланта в матчі Ліги чемпіонів 9519
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7221
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 25631
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 17950 5
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 14271
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 35778
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8995