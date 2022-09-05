ФІБА розпочала розслідування матчу Грузії та Туреччини

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) розпочала розслідування з приводу матчу 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи - 2022 між збірними Грузії та Туреччини (88:83 ОТ).

Про це повідомляє CNN.

ФІБА підтвердила, що проводиться розслідування, але відмовилася від коментарів до встановлення всіх фактів.

Нагадаємо, у четвертій чверті матчу відбулася сутичка між гравцями Фурканом Коркмазом і Дудою Санадзе, після чого обидва були вилучені з майданчика. Інші баскетболісти також взяли участь у сутичках. Крім того, за словами турецької команди, на Коркмаза було скоєно напад у підтрибунному приміщенні.

Матч завершився сенсаційною перемогою збірної Грузії з рахунком 88:83 (ОВ). Команда Туреччини подала офіційний протест на результат зустрічі у зв'язку з тим, що після інциденту з Коркмазом та Санадзе з ігрового часу було знято 22 секунди.