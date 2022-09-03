Збірна України встановила рекорд в першому турі Євробаскета-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України, здобувши перемогу в першому матчі групового раунду чемпіонату Європи з рахунком 90:61, оформила перемогу з рекордною різницею в рахунку за підсумками першого туру чемпіонату Європи.

Також варто відзначити Святослава Михайлюка, який реалізував 5 триочкових в матчі проти британців. Це другий показник за влучними дальніми за підсумками першого туру чемпіонату Європи. Рекордсменом став Ворті Де Йонг (Нідерланди), який закинув 6 триочкових. Окрім Свята по 5 дальніх в першій грі реалізували Тайлер Дорсі (Греція), Шейн Ларкін (Туреччина), Ей Джей Слотер (Польща), Джален Сміт (Хорватія), Сімоне Фонтеккіо (Італія) та Ваня Марінковіч (Сербія).

В другому матчі на Євробаскеті-2022 збірна України, нагадаємо, зіграє сьогодні, 3 вересня, проти команди Естонії. Початок матчу о 18:00.