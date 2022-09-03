Збірна України зіграє проти Естонії на Євробаскеті-2022

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 вересня, чоловіча збірна України зіграє свій другий матч групового раунду чемпіонату Європи, в якому протистоятиме команді Естонії.
Євробаскет-2022. Група С
Мілан, Mediolanum Forum
18:00 Естонія — Україна
Для суперників це буде четверта офіційна зустріч на рівні чемпіонатів Європи. Наразі перевага в очних протистояннях за українцями, які перемагала Естонію двічі у 2009 році, але зазнала поразки на Євробаскеті-2015.
Матч Естонія - Україна транслюватиме телеканал XSPORT.
Раніше збірна України розгромила Велику Британію на старті Євробаскету-2022.