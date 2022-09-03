Збірна України зіграє проти Естонії на Євробаскеті-2022

Матч розпочнеться о 18:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 вересня, чоловіча збірна України зіграє свій другий матч групового раунду чемпіонату Європи, в якому протистоятиме команді Естонії.

Євробаскет-2022. Група С

Мілан, Mediolanum Forum

18:00 Естонія — Україна

Для суперників це буде четверта офіційна зустріч на рівні чемпіонатів Європи. Наразі перевага в очних протистояннях за українцями, які перемагала Естонію двічі у 2009 році, але зазнала поразки на Євробаскеті-2015.

Матч Естонія - Україна транслюватиме телеканал XSPORT.

Раніше збірна України розгромила Велику Британію на старті Євробаскету-2022.