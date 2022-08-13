Команда Багатскіса програла чемпіонам Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з баскетболу провела третій контрольний матч у рамках підготовки до ігор відбору ЧС-2023 та Євробаскету.

У суботу українські баскетболісти поступилися Словенії з рахунком 82:86. Зазначимо, що вперше із 2018 року у складі збірної зіграв Олексій Лень.

Раніше Україна поступилася Туреччині та обіграла Польщу. Далі команда Айнарса Багатскіса переїде до Фінляндії, де 18 серпня проведе спаринг з місцевою збірною.

Контрольний матч

13 серпня

Україна - Словенія 82:86 (16:22, 16:18, 22:21, 28:25)