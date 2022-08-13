Джерело - Чемпіон.
Збірна України з баскетболу провела третій контрольний матч у рамках підготовки до ігор відбору ЧС-2023 та Євробаскету.
У суботу українські баскетболісти поступилися Словенії з рахунком 82:86. Зазначимо, що вперше із 2018 року у складі збірної зіграв Олексій Лень.
Раніше Україна поступилася Туреччині та обіграла Польщу. Далі команда Айнарса Багатскіса переїде до Фінляндії, де 18 серпня проведе спаринг з місцевою збірною.
Контрольний матч
13 серпня
Україна - Словенія 82:86 (16:22, 16:18, 22:21, 28:25)