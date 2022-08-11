Збірна України поступилась господарям на старті турніру у Туреччині

Команда Багатскіса програла Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з баскетболу програла Туреччині 70:96 в стартовому матчі товариського турніру, який розпочався в Стамбулі.

Найрезультативнішим в складі нашої команди став Артем Пустовий з 16 очками, у Святослава Михайлюка 12 очок, Богдан Близнюк набрав 10 балів.

Завтра, 12 серпня, Україна зіграє в Стамбулі проти Польщі. Початок гри о 17:00.

Турнір у Стамбулі, Туреччина

Національні збірні, чоловіки

11 серпня

Туреччина - Україна 96:70 (25:12, 24:17, 26:19, 21:22)

Україна: Сидоров 6, Михайлюк 12 + 6 втрат, Близнюк 10, Скапінцев 4, Пустовий 16 + 6 підбирань - старт; Санон 6 + 6 втрат, Ткаченко 3, Войналович 0, Герун 3, Крутоус 0, Лукашов 4, Бобров 6.

Нагадаємо, у збірній України відбулись зміни у тренерському штабі.