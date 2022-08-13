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Збірна України розгромила Польщу у контрольному матчі

Сьогодні 17:25 554 0
Команда Багатскіса провела потужну другу половину
Збірна України розгромила Польщу у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України здобула перемогу в контрольному матчі на турнірі в Стамбулі.

Команда Айнарса Багатскіса з рахунком 88:60 розгромила учасника Євробаскета-2022 команду Польщі.

Наша збірна виграла три четверті, оформивши потужний ривок у заключній десятихвилинці (28:12). Айнарс Багатскіс задіяв 12 гравців, рівномірно розподіливши ігровий час між підопічними.

Заключний матч на турнірі у Стамбулі збірна України зіграє проти чинних чемпіонів Європи команди Словенії. Матч відбудеться 13 серпня о 20:00 за київським часом.

Турнір у Стамбулі, Туреччина
Національні збірні, чоловіки
Арена Сінан Ердем Даум
12 серпня

Польща - Україна 60:88 (17:26, 15:12, 16:22, 12:28)

Україна: Михайлюк 12 + 5 передач + 3 підбирання, Бобров 6, Зотов 5 + 2 передачі - 3 втрати, Герун 4 + 4 підбирання + 3 передачі, Близнюк 3 + 5 передач - 3 втрати - старт, Санон 15 + 3 підбирання - 5 втрат, Пустовой 12 + 3 підбирання, Ткаченко 10 + 3 підбирання + 3 перехоплення + 2 передачі, Скапінцев 8, Крутоус 8 + 5 підбирань + 2 передачі + 2 перехоплення, Сидоров 5, Войналович 0 + 3 підбирання + 2 передачі + 1 блок-шот

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