Stifler виграв четвертий тур Кубку України Вперед до перемоги

Джерело - Чемпіон.

Команда Stifler виграла четвертий етап літнього Кубка України 3х3 "Вперед до перемоги", який відбувся 6 серпня у Черкасах на центральному стадіоні.

На змагання заявилось 16 чоловічих команд.

У фіналі зустрілись команди Stifler та PoltavaRegion, які до старту змагань отримали перші два номери посіву і впевнено пройшли до вирішального матчу. У фінальному поєдинку з рахунком 21:15 сильнішими виявились гравці команди Stifler, за яку грали Олександр Алєксєєв, Влад Куріленко, Владислав Лукінський та Нікіта Ханча.

Друге місце на турнірі, таким чином, зайняли Ігор Бугаєвський, Володимир Мішенко, Віталій Тельчаров та Віктор Ринцев.

А ось третє місце завоювала команда Базара ноль, у складі Максима Мочалова, Нікіти Воєводи, Володимира Конєва та Романа О, яка в четвертьфіналі здолала БК Кривбас 15:12, поступилась майбутнім переможцям 17:21 та обіграла в матчі за третє місце ЗСО-СумДу 22:19.

Наразі заплановано проведення 6 турів першого етапу та фінал у Києві на День Незалежності України – 24-го серпня 2022 року. Ці змагання стали першими офіційними з баскетболу на території України з початку війни.

Протягом усіх турів ФБУ збирає кошти на допомогу ЗСУ. Зокрема організатори та учасники змагань хочуть зібрати близько 300 тисяч гривень на придбання автомобіля для ЗСУ. Так, внесок у розмірі 120 гривень з гравця та призовий фонд кожного з турів протягом змагань буде накопичуватися у єдину "банку", яка на День Незалежності стане фундаментом для купівлі важливого подарунка нашим військовим. Відтак участь кожної команди у Кубку України є фактичним внеском у потребу погнати русню з нашої землі.

Нагадаємо два з проведених етапів виграла команда Boris "Magic"Johnson. Переможцем другого туру стала Промбудсфера.