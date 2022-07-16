Визначився переможець першого етапу літнього Кубка України 3×3

Команда Boris MagicJohnson стала переможцем першого етапу літнього Кубка України 3х3 Вперед до перемоги, який відбувся 16 липня на ігрових майданчиках 3х3 столичного ВДНГ.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

На змагання заявилось 18 чоловічих команд.

Команда Boris MagicJohnson, за яку зіграли Андрій Кобець, Анатолій Конєв, Владислав Лисаненко та Олександр Шашков, без поразок пройшла турнір, вигравши свою групу, а потім дійшовши до фіналу.

У вирішальному матчі чемпіони переграли BC Kryvbas 19:17. Срібними призерами стали Дмитро Глєбов, Дмитро Лихой, Сергій Старцев, Антон Єрмаков.

Бронза столичного етапу у команди Borsch, у складі Дмитра Smoove Кривенко, Миколи Котлярчука, Дмитра Кравченка та Іллі Мілішенко.

Наступний етап Кубка України 3х3 "Вперед до перемоги!" заплановано на 23 липня в одному з міст Західної України. Про точне місце змагань буде повідомлено додатково.

Наразі заплановано проведення 8 турів першого етапу та фінал на День Незалежності України – 24-го серпня 2022 року. Ці змагання стали першими офіційними з баскетболу на території України з початку війни.

Протягом усіх восьми турів ФБУ збирає кошти на допомогу ЗСУ. Зокрема організатори та учасники змагань хочуть зібрати близько 300 тисяч гривень на придбання автомобіля для ЗСУ. Так, внесок у розмірі 120 гривень з гравця та призовий фонд кожного з турів протягом змагань буде накопичуватися у єдину "банку", яка на День Незалежності стане фундаментом для купівлі важливого подарунка нашим військовим. Відтак участь кожної команди у Кубку України є фактичним внеском у потребу погнати русню з нашої землі.