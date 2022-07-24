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Промбудсфера здобула перемогу на етапі Кубку України у Рівному

Сьогодні 11:25 231 0
Чемпіон минулого літнього кубка зробив крок до цьогорічного тріумфу
Промбудсфера здобула перемогу на етапі Кубку України у Рівному

Джерело - fbu.ua.

Команда Промбудсфера стала переможцем другого етапу літнього Кубка України 3х3 Вперед до перемоги, який відбувся 23 липня у Рівному на спортивних майданчиках міського парку культури та відпочинку ім.Т. Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

На змагання заявилось 10 чоловічих команд.

Минулорічний чемпіон літнього Кубка України Пробудсфера виступила майже тим же складом, що і в минулорічному Суперфіналі - Олександр Прозапас замінив Едуарда Федчука, а ось Володимир Коцько, Дмитро Швагринський та Сергій Юрченко зіграли і стали переможцями етапу.

У вирішальному матчі Промбудсфера перемогла 16:14 господарів з команди БК Рівне-МЕГУ, в складі якої виступили Василь Чиж, Олександр Шепелев, Артем Водолазький та Олексій Адедиран.

Бронзу етапу виборола команда Нимесил у складі Олександра Бартоломєєва, Нікіти Бібікова, Назара Кісільчука та Михайла Горобченко.

На наступному тижні заплановано одразу два етапи Кубка України 3х3 "Вперед до перемоги!"  - 30 липня на західній Україні, 31 липня - у центральній. Про точне місце змагань буде повідомлено додатково.

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