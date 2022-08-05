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Наступний тур Кубка України 3х3 відбудеться у Черкасах

Сьогодні 12:10 185 0
Стало відоме місце проведення четвертого туру літнього Кубка України
Наступний тур Кубка України 3х3 відбудеться у Черкасах

Джерело - ФБУ.

Четвертий тур Кубка України з баскетболу 3х3 серед чоловічих та жіночих команд Вперед до Перемоги відбудеться 6 серпня 2022 року у місті Черкаси на центральному стадіоні (вул. Смілянська 78).

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Старт змагань о 10:00.

До участі у Змаганнях допускаються команди учбових закладів, збірних команд районів, міст, областей, баскетбольних клубів, ДЮСШ, СДЮШОР, УФК, УОР, ліцеїв та інтернатів спортивного профілю, ін. дитячо-юнацьких спортивних закладів (ДЮСЗ), збірні команди України, та інші команди, що подають офіційну заявку та виконують необхідні вимоги до учасників чемпіонату.

Під час минулого туру турніру в Тернополі було зібрано 23 700 гривень.

Тур у Черкасах стане четвертим з запланованих 8 турів першого етапу. Фінал має відбутись на День Незалежності 24 серпня 2022 року.

Календар змагань:

1 тур - 16.07.2022р. - Київ

2 тур - 23.07.2022р. - Рівне

3 тур - 30.07.2022р. - Тернопіль

4 тур - 06.08.2022р. - Черкаси

5 тур - 13.08.2022р.

6 тур - 20.08.2022р.

24.08.2022- Фінальний тур Київ

Нагадаємо два з проведених етапів виграла команда Boris "Magic"Johnson. Переможцем другого туру стала Промбудсфера.

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