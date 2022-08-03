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Керр: Ми маємо найкращу спадкоємність в лізі

Сьогодні 11:20 186 0
Головний тренер Голден Стейт розповів про склад своєї команди
Керр: Ми маємо найкращу спадкоємність в лізі
#NBA, #Голден Стейт, #Керр

Джерело - The Athletic.

Голден Стейт мають намір захистити чемпіонський титул НБА в наступному сезоні.

Про це розповів головний тренер Ворріорз Стів Керр.

"Ми, напевно, маємо найкращу спадкоємність в лізі. Додайте Віггінса й Джордана Пула та інституційні знання, які вони отримали, і ми матимемо справді міцну основу. Це найважливіше, що можна мати в цій лізі. У нас це було в минулому році. Але різниця полягала в тому, що рік тому ми не знали, чи справді ми претендуємо на титул".

  Актуально: Ворріорз можуть обміняти Віггінса, щоб зберегти Пула

"Ось чому старт 18-2 був таким важливим. Це підсилило нас. Цього року захист чемпіонства нічого не гарантує, але ми впевнено усвідомлюємо, ким ми є. У нас повернулась наша основна шістка, яка, як ми знаємо, збирається проводити на паркеті багато хвилин під час кожного матчу. Це дозволяє нам залучати молодих гравців", - сказав Керр.

Нагадаємо, 11 клубів НБА перевищують поріг податку на розкіш.

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