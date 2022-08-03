Керр: Ми маємо найкращу спадкоємність в лізі

Голден Стейт мають намір захистити чемпіонський титул НБА в наступному сезоні.

Про це розповів головний тренер Ворріорз Стів Керр.

"Ми, напевно, маємо найкращу спадкоємність в лізі. Додайте Віггінса й Джордана Пула та інституційні знання, які вони отримали, і ми матимемо справді міцну основу. Це найважливіше, що можна мати в цій лізі. У нас це було в минулому році. Але різниця полягала в тому, що рік тому ми не знали, чи справді ми претендуємо на титул".