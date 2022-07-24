Джерело - San Francisco Chronicles.
Голден Стейт планує обговорити з атакуючим захисником Джорданом Пулом продовження контракту.
Про це повідомляє San Francisco Chronicles.
Клуб бажає дочекатися наступного літа, якщо Пул попросить зарплату, близьку до максимальної.
Зазначається, що Ворріорз можуть розлучитися з форвардом Ендрю Віггінсом, якщо вирішать, що не зможуть зберегти обох гравців.
Пул стає обмежено вільним агентом наступного літа, Віггінс - необмежено вільним агентом.
Нагадаємо, 11 клубів НБА перевищують поріг податку на розкіш.