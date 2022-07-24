Пул стає обмежено вільним агентом наступного літа

Джерело - San Francisco Chronicles.

Голден Стейт планує обговорити з атакуючим захисником Джорданом Пулом продовження контракту.

Про це повідомляє San Francisco Chronicles.

Клуб бажає дочекатися наступного літа, якщо Пул попросить зарплату, близьку до максимальної.

Зазначається, що Ворріорз можуть розлучитися з форвардом Ендрю Віггінсом, якщо вирішать, що не зможуть зберегти обох гравців.

Пул стає обмежено вільним агентом наступного літа, Віггінс - необмежено вільним агентом.

Нагадаємо, 11 клубів НБА перевищують поріг податку на розкіш.